Від такої краси не можна відірвати погляд

Українська телеведуча Катя Осадча похвалилася ідеальним тілом в одному купальнику під час відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Річкові запливи, поки море не заслужили», - коротко говориться у повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Осадча позує в крихітному купальнику, демонструючи неймовірну природну красу. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Заслужили ви на все!», «пощастило Юрка!», «просто бомба!», «Ви, як завжди, – граціозні і прекрасні», «думаю, тут теж не погано», - пишуть вони.

До цього повідомлялося, що українська телеведуча Катерина Осадча показала ідеальну фігуру під час річкової прогулянки.

Знаменитість опублікувала кадри сімейного відпочинку на своїй сторінці в Instagram.

Судячи по знімках, Катерина Осадча разом з чоловіком Юрієм Горбуновим і маленьким сином Іваном поїхала кататися по Дніпру біля берегів Києва. Для прогулянки ведуча вбралася в обтягуючий чорно-білий купальник. Образ довершили чорні окуляри і волосся, зібране у хвіст.

На одній з фотографій Катя Осадча зі щасливою посмішкою позує на носі катера, який зупинився посеред річки. Вона дивиться вдалину, спершись рукою об поруччя, демонструючи прекрасну фігуру і фізичну форму.

Нагадаємо, що Осадча без макіяжу і в обнімку з Горбуновим показала, як виглядають у звичайному житті: "Супер".

А ще Politeka писала, що Осадча приголомшила новим вбранням, зірку просто не впізнати: "Дорофєєва, знімай окуляри".

Також Politeka повідомляла, що Юрій Горбунов в «Квартал 95» показав, чим спокушає дружину: «А Осадча це бачила?».