Известная парочка телеведущих Юрий Горбунов и Катя Осадчая показали милое семейное фото

Как сообщает Politeka.net, Юрий Горбунов и Катя Осадчая обожают путешествовать. Причем как по суше, так и по воде. Пока за границу они выехать не могут, пара наслаждается местными украинскими красотами. Они готовы бороздить реки и водные просторы лищь бы побыть вместе.

На новом снимке, который опубликовала Осадчая, они с Горбуновым позируют на фоне Прикарпатья.

Так, Катя поделилась нежным и трогательным снимком, на котором они с супругом запечатлены в обнимку. Они прижались лицами друг к другу и счастливо улыбаются, а Катя даже не использовала на лице макияжа, показав свою естественную красоту. А Юрий предстал в белой футболке и солнцезащитных очках. За их спинами раскинулся удивительных пейзаж.

В подписи к снимку телеведущая отметила, что отпуск украинцы в этом году проведут на Родине, что ее очень радует.

"У нас столько удивительных мест, в которых стоит побывать! Меня всегда будут вдохновлять Карпаты! Мое Прикарпатья! Перечислить все места просто не возможно, но Яремче, Ворохта, Верховина-это те гуцульские жемчужины, без которых горы-не горы! Обязательно приезжайте, вдохните горный воздух на полную грудь, и почувствуйте себя по настоящему свободным!", - подписала она под снимком.

Поклонники не остались равнодушными и оставили Кате и Юре много теплых отзывов, умиляясь их паре и красоте природы.

"Какие же вы милые и любимые😍", "Юрий, Вы патриот и настоящий гражданин страны, которую любите!", "Вы супер!", "супер семья👍👍👍".

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