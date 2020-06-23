Модель Демі Роуз також відома як британська Кардашьян, захопила видом в чорному купальнику
В цей раз дівчина підкорила виглядом під час прогулянки на узбережжі в незвичайному купальнику з зав'язками і пікантними вирізами з боків. Дівчина повернулася до об'єктиву обком, щоб показати ідеальний вигляд, повідомляє Politeka.net.
Схоже, незважаючи на часті зйомки на пляжі або у басейну, Демі це подобається і вона із задоволенням позує в різних образах під палючим сонцем, виставивши свою фігуру напоказд.
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Демі також любить радувати шанувальників цілими серіями Сторі Instagram, зроблених спеціально для того, щоб відповісти на питання про її догляді за собою. В цей раз жаркий знімок Демі, що позує в чорному бікіні і без макіяжу на обличчі, вразив фанатів.
«Ідеальні вигини у цієї дами», « О так, ти просто королева🤩🤩», «Моя чарівна спокусниця», «Шикарна жінка, просто бомба», «Гарний вигляд, Демі» , «Ти така красуня❤️😍😇💋🌷❤️», «Я згоден заради тебе на все», «У самому справі? Ти так гаряче», «Найкраще що є-це твої форми»
До цього Роуз з'явилася на сонячному фото біля самого берега океану в модному купальнику. Дівчина позувала сидячи перед об'єктивом і схиливши голову трохи вбік, при цьому її пишні волосся спадало на плечі незавязанными. Сама Демі була без макіяжу і какилибо прикрас, вся увага була прикута до образу дівчини - сміливий виріз на грудях не залишив байдужими фанатів.
«Де ти взяла цей костюм?», «Гарна, просто гаряча і скажена 😍😘🙎🏻♀️», «Дуже добре», «Як би я хотів бути поруч😢 Вау 👏🏻🔥», «Така цнотлива, така мила», «Дуже Дуже Красиво 🌹 ♥ ️✨», «Я люблю тебе 💝», «😍🍒Скільки вишеньок👌😘», «Ти добре виглядаєш в червоному 👍👌», «Про, мені потрібно знати, звідки у тебе цей купальник !!», «Я просто хочу зустрітися з тобою, адже ти просто супер».
Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.
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