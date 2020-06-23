Модель Демі Роуз також відома як британська Кардашьян, захопила видом в чорному купальнику

В цей раз дівчина підкорила виглядом під час прогулянки на узбережжі в незвичайному купальнику з зав'язками і пікантними вирізами з боків. Дівчина повернулася до об'єктиву обком, щоб показати ідеальний вигляд, повідомляє Politeka.net.

Схоже, незважаючи на часті зйомки на пляжі або у басейну, Демі це подобається і вона із задоволенням позує в різних образах під палючим сонцем, виставивши свою фігуру напоказд.

Демі також любить радувати шанувальників цілими серіями Сторі Instagram, зроблених спеціально для того, щоб відповісти на питання про її догляді за собою. В цей раз жаркий знімок Демі, що позує в чорному бікіні і без макіяжу на обличчі, вразив фанатів.

«Ідеальні вигини у цієї дами», « О так, ти просто королева🤩🤩», «Моя чарівна спокусниця», «Шикарна жінка, просто бомба», «Гарний вигляд, Демі» , «Ти така красуня❤️😍😇💋🌷❤️», «Я згоден заради тебе на все», «У самому справі? Ти так гаряче», «Найкраще що є-це твої форми»

До цього Роуз з'явилася на сонячному фото біля самого берега океану в модному купальнику. Дівчина позувала сидячи перед об'єктивом і схиливши голову трохи вбік, при цьому її пишні волосся спадало на плечі незавязанными. Сама Демі була без макіяжу і какилибо прикрас, вся увага була прикута до образу дівчини - сміливий виріз на грудях не залишив байдужими фанатів.

«Де ти взяла цей костюм?», «Гарна, просто гаряча і скажена 😍😘🙎🏻‍♀️», «Дуже добре», «Як би я хотів бути поруч😢 Вау 👏🏻🔥», «Така цнотлива, така мила», «Дуже Дуже Красиво 🌹 ♥ ️✨», «Я люблю тебе 💝», «😍🍒Скільки вишеньок👌😘», «Ти добре виглядаєш в червоному 👍👌», «Про, мені потрібно знати, звідки у тебе цей купальник !!», «Я просто хочу зустрітися з тобою, адже ти просто супер».

Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.

Також Politeka писала, що волога Демі Роуз вийшла з душу і без сорому блиснула формами.