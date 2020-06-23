Модель Деми Роуз, также известная как британская Кардашьян, восхитила видом в черном купальнике

В этот раз девушка покорила видом во время прогулки на побережье в необычном купальнике с завязками и пикантными вырезами по бокам. Девушка повернулась к объективу обком, чтобы показать идеальный вид, сообщает Politeka.net.

Похоже, несмотря на частые съемки на пляже или у бассейна, Деми это нравится и она с удовольствием позирует в самых разных образах под палящим солнцем, выставив свою фигуру напоказд.

Деми также любит радовать поклонников целыми сериями Стори в Инстаграм, сделанных специально для того, чтобы ответить на вопросы о ее уходе за собой. В этот раз жаркий снимок Деми, позирующей в черном бикини и без макияжа на лице, впечатлил фанатов.

«Идеальные изгибы у этой дамы», « О да, ты просто королева🤩🤩», «Моя волшебная соблазнительница», «Шикарная женщина, просто бомба», «Хороший вид, Деми, вот это было правда сочно» , «Ты такая красотка❤️😍😇💋🌷❤️», «Я согласен ради тебя на все», «В самом деле? Ты так горяча», «Лучшее что есть-это твои формы»

До этого Роуз появилась на солнечном фото у самого берега океана в модном купальнике. Девушка позировала сидя перед объективом и склонив голову чуть в сторону, при этом ее пышные волосы ниспадали на плечи незавязанными. Сама Деми была без макияжа и какилибо украшений, все внимание было приковано к образу девушки - смелый вырез на груди не оставил равнодушными фанатов.

«Где ты взяла этот костюм?», «Красивая, просто горяча и бешена 😍😘🙎🏻‍♀️», «Очень хорошо», «Как бы я хотел быть рядом😢 Вау 👏🏻🔥», «Такая невинная, такая милая», «Очень Очень Красиво 🌹 ♥ ️✨», «Я люблю тебя 💝», «😍🍒Сколько вишенок👌😘», «Ты хорошо выглядишь в красном 👍👌», «О, мне нужно знать, откуда у тебя этот купальник !!», «Я просто хочу встретиться с тобой, ведь ты просто супер».

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами.