В Україні планують збільшити суму максимального анонімного перекладу

На цей час обмеження переказу становить 5000 гривень. Днями у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №3686, в якому пропонується збільшити суму до 25 тисяч гривень.

Варто відзначити, що закон про скорочення сум переказів до 5000 гривень набрав 28 квітня. Таким чином, уряд збирається запобігати легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, а також перешкоджати фінансуванню тероризму.

Таким чином, анонімний переклад без відкриття рахунку, переклади у платіжних терміналах і так далі не повинні перевищувати 5000 гривень.

Поповнення готівкою своєї або чужої картки в касі банку без пред'явлення паспорта також обмежена сумою зазначеного ліміту.

Нагадаємо, ліміт у 5000 гривень суттєво ускладнив життя українцям. Адже для того, щоб отримати звичну фінансову послугу на зразок перекладу від близьких або оплати сервісу онлайн, доведеться пройти процедуру повну ідентифікацію: пред'явити паспорт та код працівникові фінансової організації, що надає послугу.

Раніше повідомлялося, що нещодавно НБУ дозволив українським банкам не обслуговувати підозрілих і нетерплячих клієнтів.

Роздільна здатність застосовувати ризик-підхід в обслуговуванні клієнтів банки отримали після того, як в Україні набули чинності нові вимоги законодавства з питань фінмоніторингу.

Нагадаємо також, що НБУ розповів про роботу банків і їх комісії.

Так, банк повинен попередити клієнтів про зміни тарифів на комісію за 30 днів. Інакше - він порушує права клієнтів.

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