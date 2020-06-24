Британська супермодель Демі Роуз постала у спокусливому вигляді

Красуня ніколи не втрачає нагоди, щоб показати досконалі вигини, повідомляє Politeka.net.

На новому фото в сторіз Instagram модель з'явилася в блискучій сукні без білизни в машині з відчиненими дверима. Великий виріз наряду продемонстрував частину пишних грудей знаменитості.

Груди "розпливлася" під блискучою тканиною, і, здавалося, ось-ось вирвуться назовні з глибокого декольте.

Наряд мав екстремальну довжину, красуня підняла ніжку, ледь не блиснувши найапетитнішими місцями.

Оксамитові чобітки на шпильці і з паєтками виглядали на ніжках просто чудово.

Демі розпустила довге шовкове волосся, можна помітити, що вона підстригла чолку, і образ став не тільки стильніше, але і зірка стала виглядати якось по-юнацьки.

Макіяж з акцентом на пишні вії - підкреслив природну красу невинної знаменитості. Така приваблива дівчина 100% створена для любові.

Фото не зібрало багато лайків та коментарів, адже було оприлюднено в сторіз, проте, ймовірно, модель отримала масу компліментів в особистих повідомленнях.

Нагадаємо, Демі Роуз позувала, сидячи на дзеркальній поверхні в крихітному боді, яке ледь витримує її великі форми. Доповнювали образ знаменитості красиві босоніжки і елегантний макіяж і сережки.

Фото вийшло дуже гарячим.

Раніше повідомлялося, що Демі Роуз постала з щасливою посмішкою на обличчі і акуратною укладкою. Вона полонила шанувальників. Дівчина з оголеною спиною повернулася до об'єктиву полубоком, щоб постати у всій красі. Судячи з вигляду наряду Демі, її декольте було не менш зухвалим, ніж сама сукня.

Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.

Також Politeka писала, що волога Демі Роуз вийшла з душу і без сорому блиснула формами.