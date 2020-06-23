Донька популярної актриси Анастасії Заворотнюк Анна поділилася одкровеннями про те, як доглядати за собою

Дівчина вирішила поділитися стильним кадром в ніжному образі, тому відразу ж захопила мережу. Схожість з її мамою на даному фото відразу ж відзначили шанувальники, при цьому більшість була захоплена витонченим образом Анни.

Дівчина постала з легким макіяжем на обличчі і в стриманому образі - чорній водолазці з високою горловиною. Тонка тканина вдало підкреслила струнке тіло дівчини, а високий хвіст завершив її мінімалістичний образ.

«Коко Шанель стверджує що: «Догляд за собою має початися з серця, інакше ніяка косметика не допоможе». Я з цим дуже згодна. Найголовніше в людині-це душа і вона повинна бути прекрасна. «Закохатися можна в красу, але полюбити – лише тільки душу!» і правий великий Шекспір.♥️ А ви згодні з Шекспіром?😉», - написала Анна.

Шанувальники відразу ж відповіли:

«Я повністю згоден, головне це світло і тепло, яке випромінює наша душа, краса тимчасова але і не варто забувати що і краса душевна може вичерпати себе якщо людина стає злим,жадібним і ТД», «Золоті слова❤️», «Люблять всяких. Тут швидше питання, якого закоханого в себе ти сама чекаєш», «Згодна на 100💯😘», «Можливо 🤔🙂», «Ганнуся , а чим ви зараз займаєтеся,? Десь працюєте або навчаєтесь, ?! Ви так прекрасні хочеться знати як ви все встигаєте?!», «Ви дуже гарна😀 на цьому фото дуже сильно схожі на маму🌺🌺🌺», «Так, сама красива любов-Любов Двох Душ💞»З такою зовнішністю, можна міркувати про красу душі😊😊😊».

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Стало відомо про ремісії. Професор РАН Петро Чумаков розповів, що до нього приїжджав чоловік Заворотнюк, фігурист Петро Чернишов. Спортсмен попросив поки не вдаватися до новітнього способу лікування з допомогою вірусів і підтвердив, що у актриси «намітилася ремісія».

«Настя впевнено йде на поправку, скоро ви його побачите в кіно і на сцені», - повідомляють російські ЗМІ.

У той же час, якщо актрисі стане гірше, медики готові використовувати агресивний метод. Відзначається, що були проведені тести і актрисі підібрали спеціальний вірус, який міг би усунути ракові клітини.

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