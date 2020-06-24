Відома модель Лексі Кай показала сміливий образ і викликала захоплення в мережі

На фото Лексі показує себе в чорній куртці, під якою можна побачити сукні з величезним декольте. Красуня зовсім не подбала про білизну, тому демонструвала свою пружні груди перед камерою, завдяки чому фото вийшло дуже гарячим. Кай вирішила залишити волосся розпущеним, а доповнила образ яскравим макіяжем, який блищав навіть в чорно-білих тонах. Про це пише Politeka.net з ссылкойй на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Приголомшлива картина", "Красива", "найспокусливіша картинка. Дивовижна", "Такі класні "м'ячики".

Раніше ми повідомляли, що американська фітнес-модель Лексі Кай похвалилася спортивною фігурою під час занять.

Молода краснуня позувала на спортивному майданчику в коротенькій темно-синій майці і червоних обтягуючих шортах. Причому дівчина вирішила показати, як займається, з різних ракурсів та підігрів інтригу до свого ролика. Лексі виглядала досить розслаблено, адже спортсменка любить записувати подібні ролики в Instagram і робить це досить часто.

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Лексі Кай похвалилася спортивною фігурою під час занять бейсболом.

Молода красуня позувала на спортивному майданчику в коротенькому білому топі з червоними вставками, спокусливо при цьому розстебнутий, і коротких шортиках чорного кольору. Дівчина похвалилася своїми спортивними успіхами з синьою битою в руках.

Нагадаємо, фитнес-модель Лексі Кай пікантно вигнулась і показала ідеал у мініатюрному топі

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