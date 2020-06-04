Известная фитнес-модель Лекси-Кай показала самое интересное, забыв о приличии

На кадрах Лекси стоит в желтом мини-бикини, развернувшись спиной к камере. Волосы у красотки были распущены и она позировала для камеры, показывая свое тело со всех сторон. Кай не стеснялась и демонстрировала как пятую точку, так и пышную грудь, которая еле вместилась в обтягивающую ткань. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мне нравится эта песня "Eleven" Халида", - написала Лекси под кадрами.

Фанаты посмотрели видео почти 10 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Вот что я называю привлекательным", "Великолепная пятая точка", "Какая соблазнительная", "Челюсть упала на пол", "Держите челюсти", "Чуть не споткнулась в одном месте. Осторожно".

Сообщалось, что американская фитнес-модель Лекси Кай показала, благодаря чему заработала идеальную фигуру.

Спортивный наряд обтянул невероятные формы звезды. В частности, упругую пятую точку.

Началось видео с того, как Лекси приседает, а ее при этом снимают со спины.

Сообщалось, что американская фитнес-модель Лекси Кай показала свои достоинства в модной спортивной одежде и белье.

Так, в этот раз молодая модель сверкнула излюбленным образом и показав свои достоинства в спортивной одежде и белье. Девушка с солнечной улыбкой на лице устроила пикантные съемки прямо на улице.

Напомним, фитнес-модель Лекси Кай понежилась на солнце, засветив формы без белья

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