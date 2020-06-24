Известная модель Лекси Кай показала смелый образ и вызвала восторг в сети

На фото Лекси показывает себя в черной куртке, под которой можно увидеть платье с огромным декольте. Красотка совсем не позаботилась о белье, поэтому демонстрировала свою упругую грудь перед камерой, благодаря чему фото вышло очень горячим. Кай решила оставить волосы распущенными, а образ дополнила ярким макияжем, который блестел даже в черно-белых тонах. Об этом пишет Politeka.net со ссылкойй на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Потрясающая картина", "Красивая", "Самая соблазнительная картинка. Удивительная", "Такие классные "мячики".

Ранее мы сообщали, что американская фитнес-модель Лекси Кай похвасталась спортивной фигурой во время занятий.

Молодая знаменитость позировала на спортивной площадке в коротенькой темно-синей майке и красных обтягивающих шортах. Причем девушка решила показать, как занимается, с самых разных ракурсов и подогрев интригу к своему ролику. Лекси выглядела достаточно расслабленно, ведь спортсменка любит записывать подобные ролики в Инстаграм и делает это довольно часто.

Сообщалось, что американская фитнес-модель Лекси Кай похвасталась спортивной фигурой во время занятий бейсболом.

Молодая знаменитость позировала на спортивной площадке в коротеньком белом топе с красными вставками, соблазнительно при этом расстегнутый, и коротких шортиках черного цвета. Девушка похвасталась своими спортивными успехами с синей битой в руках.

Напомним, фитнес-модель Лекси Кай пикантно выгнулась и показала идеал в миниатюрном топе

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