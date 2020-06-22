Як це вплине на гривню

Стало відомо, що буде з курсом долара по відношенню до гривні на поточному тижні

Про це пише тематичне видання Finance.ua.

За один тиждень курс американського долара по відношенню до національної валюти знизився на всіх сегментах ринку на 0,6-0,8%.

Якщо аналізувати показники минулого тижня, то з вівторка курс опустився з 26,82 грн до 26,60 грн (-0,8%).

Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 26,67/26,89 до 26,51/26,73 (-0,6%). При цьому спред між середньою продажем і середньої покупкою зберігся на рівні 0,8%.

Глава Мінфіну Сергій Марченко підкреслив, що нинішня економічна ситуація в нашій країні не сприяє зміцненню гривні, і серйозного здешевлення очікувати в 2020 році не варто.

Більш того, він попередив, що курс долара міг підскочити до 35-40 гривень, якщо б ситуацію на валютному ринку не втримали.

Марченко також нагадав українцям, що в бюджеті на 2020 рік курс долара закладений на позначці у 30 грн/$, а при фактичному курсі нижче цього рівня країна втрачає частину доходу, через що не зміцнюється економіка.

Економіст Вадим Альпарі прогнозує на поточному тижні чергове зміцнення гривні. Він попередив, що долар буде торгуватися в районі позначки 26,5 грн/$.

“Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 26,5 грн, а готівковий долар у банках близько 26,3/26,6 грн”, – озвучив експерт свій валютний прогноз на поточний тиждень.

Як повідомлялося раніше, курс долара наступного тижня зможе здивувати українців. Аналітик Вадим Іосуб спрогнозував курс валют на наступному тижні.

За його словами, за минулий тиждень курс долара до гривні змінився незначно і по-різному на різних сегментах валютного ринку. Зокрема, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара виріс з 26,60 до 26,76 грн (+0,6%).

Що ж стосується наступного тижня, то курс долара буде торгуватися близько позначки 26,7/26,9 гривень. Помітні зміни курсу не очікуються.

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