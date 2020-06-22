Меган дуже впливає на свого зіркового чоловіка

Принцу Гаррі потрібна більш гнучка і лояльна дружина, ніж колишня герцогиня Меган Маркл

таку думку озвучила королівський експерт Колін Кемпбелл, передає GeoNews.

За її словами, принц Гаррі повністю залежить від потреб Меган Маркл.

"Ніхто з тих, з ким я говорила, не вірить, що принц Гаррі був би зараз на шляху, по якому він йде, якщо б вона не була його дружиною. Він безумовно залежить від її бажань і потреб", - стверджує експерт.

Кемпбелл також зазначила, що принц Гаррі не збігав би з Букінгемського палацу, якщо б знайшов собі іншу дружину. Маркл занадто вимоглива і не хоче підлаштовуватися під інших, але ця риса в деяких ситуаціях була корисна.

"Я думаю, що принц Гаррі відчайдушно "запав" на Меган. Він марно намагається зробити все, щоб вона була щаслива. Це не тільки моя думка, але й думка людей, які їх дуже добре знають", - вона проаналізувала поведінку герцога.

На сьогоднішній день питання про те, наскільки Меган Маркл щира з принцом Гаррі, - залишається відкритим. Втеча з королівського палацу і переїзд до США виглядали досить неоднозначно.

З одного боку можна припустити, що це виключно бажання Гаррі. Але не виключено, що саме Меган Маркл змусила чоловіка піти на такий відчайдушний крок.

Раніше ми розповідали про можливе повернення Маркл і Гаррі в Великобританію.

Як стверджують обізнані інсайдери, так званий "Мегзит" збігся з цілим поруч зовнішніх і внутрішніх проблем родини принца.

Не виключено, що вже цього літа колишні герцоги Сассекські разом із спадкоємцем Арчі приїдуть до Англії на місяць-півтора і будуть жити в своєму будинку в околицях Віндзора.

За інформацією джерел, на таке рішення Меган Маркл і принца Гаррі можуть вплинути і антирасистські акції протесту в США.

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