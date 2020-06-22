Принцу Гарри нужна более гибкая и лояльная супруга, нежели бывшая герцогиня Меган Маркл
Подобное мнение озвучила королевский эксперт Колин Кэмпбелл, передает GeoNews.
По ее словам, принц Гарри полностью зависит от потребностей Меган Маркл.
"Никто из тех, с кем я говорила, не верит, что принц Гарри был бы сейчас на пути, по которому он идет, если бы Меган не была его женой. Он определенно зависит от ее желаний и потребностей", - утверждает эксперт.
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Кэмпбелл также отметила, что принц Гарри не сбегал бы из Букингемского дворца, если бы нашел себе другую жену. Маркл слишком требовательная и не хочет подстраиваться под других, но эта черта в некоторых ситуациях была полезна.
"Я думаю, что принц Гарри отчаянно "запал" на Меган. Он безрассудно пытается сделать все, чтобы она была счастлива. Это не только мое мнение, но и мнение людей, которые их очень хорошо знают", - проанализировала она поведение герцога.
На сегодняшний день вопрос о том, насколько Меган Маркл искренняя с принцом Гарри - остается открытым. Побег из королевского дворца и переезд в США выглядел весьма неоднозначно.
С одной стороны можно предположить, что это исключительно желание Гарри. Но не исключено, что именно Меган Маркл заставила супруга пойти на такой отчаянный шаг.
Ранее мы рассказывали о возможном возвращении Маркл и Гарри в Великобританию.
Как утверждают осведомленные инсайдеры, так называемый "Мегзит" совпал с целым рядом внешних и внутренних проблем семьи принца.
Не исключено, что уже этим летом бывшие герцоги Сассекские вместе с наследником Арчи приедут в Англию на месяц-полтора и будут жить в своем доме в окрестностях Виндзора.
По информации источников, на такое решение Меган Маркл и принца Гарри могут повлиять и антирасистские акции протеста в США.
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