Принцу Гарри нужна более гибкая и лояльная супруга, нежели бывшая герцогиня Меган Маркл

Подобное мнение озвучила королевский эксперт Колин Кэмпбелл, передает GeoNews.

По ее словам, принц Гарри полностью зависит от потребностей Меган Маркл.

меган маркл, принц гарри, скрин

"Никто из тех, с кем я говорила, не верит, что принц Гарри был бы сейчас на пути, по которому он идет, если бы Меган не была его женой. Он определенно зависит от ее желаний и потребностей", - утверждает эксперт.

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Кэмпбелл также отметила, что принц Гарри не сбегал бы из Букингемского дворца, если бы нашел себе другую жену. Маркл слишком требовательная и не хочет подстраиваться под других, но эта черта в некоторых ситуациях была полезна. 

"Я думаю, что принц Гарри отчаянно "запал" на Меган. Он безрассудно пытается сделать все, чтобы она была счастлива. Это не только мое мнение, но и мнение людей, которые их очень хорошо знают", - проанализировала она поведение герцога.

На сегодняшний день вопрос о том, насколько Меган Маркл искренняя с принцом Гарри - остается открытым. Побег из королевского дворца и переезд в США выглядел весьма неоднозначно.

С одной стороны можно предположить, что это исключительно желание Гарри. Но не исключено, что именно Меган Маркл заставила супруга пойти на такой отчаянный шаг. 

меган маркл гарри скрин

Ранее мы рассказывали о возможном возвращении Маркл и Гарри в Великобританию. 

Как утверждают осведомленные инсайдеры, так называемый "Мегзит" совпал с целым рядом внешних и внутренних проблем семьи принца.

Не исключено, что уже этим летом бывшие герцоги Сассекские вместе с наследником Арчи приедут в Англию на месяц-полтора и будут жить в своем доме в окрестностях Виндзора. 

По информации источников, на такое решение Меган Маркл и принца Гарри могут повлиять и антирасистские акции протеста в США.

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