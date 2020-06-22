Принцу Гарри нужна более гибкая и лояльная супруга, нежели бывшая герцогиня Меган Маркл

Подобное мнение озвучила королевский эксперт Колин Кэмпбелл, передает GeoNews.

По ее словам, принц Гарри полностью зависит от потребностей Меган Маркл.

"Никто из тех, с кем я говорила, не верит, что принц Гарри был бы сейчас на пути, по которому он идет, если бы Меган не была его женой. Он определенно зависит от ее желаний и потребностей", - утверждает эксперт.

Кэмпбелл также отметила, что принц Гарри не сбегал бы из Букингемского дворца, если бы нашел себе другую жену. Маркл слишком требовательная и не хочет подстраиваться под других, но эта черта в некоторых ситуациях была полезна.

"Я думаю, что принц Гарри отчаянно "запал" на Меган. Он безрассудно пытается сделать все, чтобы она была счастлива. Это не только мое мнение, но и мнение людей, которые их очень хорошо знают", - проанализировала она поведение герцога.

На сегодняшний день вопрос о том, насколько Меган Маркл искренняя с принцом Гарри - остается открытым. Побег из королевского дворца и переезд в США выглядел весьма неоднозначно.

С одной стороны можно предположить, что это исключительно желание Гарри. Но не исключено, что именно Меган Маркл заставила супруга пойти на такой отчаянный шаг.

Ранее мы рассказывали о возможном возвращении Маркл и Гарри в Великобританию.

Как утверждают осведомленные инсайдеры, так называемый "Мегзит" совпал с целым рядом внешних и внутренних проблем семьи принца.

Не исключено, что уже этим летом бывшие герцоги Сассекские вместе с наследником Арчи приедут в Англию на месяц-полтора и будут жить в своем доме в окрестностях Виндзора.

По информации источников, на такое решение Меган Маркл и принца Гарри могут повлиять и антирасистские акции протеста в США.

Напомним, что недоверчивая Меган Маркл подсунула принцу Гарри тещу, неожиданные подробности

А еще Politeka писала, что Меган Маркл и принц Гарри потеряли шанс всей жизни, скандальная правда

Также Politeka сообщала, что раскрыта тайна побега Меган Маркл и принца Гарри из королевского дворца