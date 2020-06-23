Які цифри українці побачать в обмінниках

Курс долара продовжує впевнено опускатися вниз

Про це пише Politeka.net.

Свіжий курс валют був опублікований на офіційному порталі Національного банку.

Згідно з прогнозом, сьогодні, 23 червня, курс долара буде встановлений на позначці в 26,66 грн/$.

Таким чином, державний регулятор на 5 копійок "здешевив" американську валюту в порівнянні з попереднім днем.

Що стосується курсу євро, то і його Національний банк вирішив опустити. За 100 євро доведеться віддати 2989 гривень (-10 копійок в порівнянні з 22 червня).

На міжбанку курс долара буде на рівні 26,73 грн/$, а євро у продажу виріс на 1 копійку до 30,01 гривень за євро. Курс купівлі становить 29,98 гривень за євро.

Як повідомлялося раніше, курс долара наступного тижня зможе здивувати українців. Аналітик Вадим Іосуб спрогнозував курс валют на наступному тижні.

За його словами, за минулий тиждень курс долара до гривні змінився незначно і по-різному на різних сегментах валютного ринку. Зокрема, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара виріс з 26,60 до 26,76 грн (+0,6%).

Що ж стосується наступного тижня, то курс долара буде торгуватися близько позначки 26,7/26,9 гривень. Помітні зміни курсу не очікуються.

Що стосується поточного тижня, то провідні економісти прогнозують подальше зміцнення національної валюти.

Так, за словами аналітика Вадима Альпарі, долар буде торгуватися в районі позначки 26,5 грн/$ до кінця поточного тижня.

“Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 26,5 грн, а готівковий долар у банках близько 26,3/26,6 грн”, – озвучував експерт раніше свій прогноз.

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