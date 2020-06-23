Курс доллара продолжает уверенно опускаться вниз

Об этом пишет Politeka.net.

Свежий курс валют был опубликован на официальном портале Национального банка.

Согласно прогнозу, сегодня, 23 июня, курс доллара будет установлен на отметке в 26,66 грн/$.

Таким образом, государственный регулятор на 5 копеек "удешевил" американскую валюту по сравнению с предыдущим днем.

Что касается курса евро, то и его Национальный банк решил опустить. За 100 евро придется отдать 2989 гривен (-10 копеек в сравнении с 22 июня).

На межбанке курс доллара будет на уровне 26,73 грн/$, а евро в продаже вырос на 1 копейку до 30,01 гривен за евро. Курс в покупке составляет 29,98 гривен за евро.

Как сообщалось ранее, курс доллара на следующей неделе сможет удивить украинцев. Аналитик Вадим Иосуб спрогнозировал курс валют на следующей неделе.

По его словам, за минувшую неделю курс доллара к гривне изменился незначительно и по-разному на различных сегментах валютного рынка. В частности, с пятницы по пятницу официальный курс доллара вырос с 26,60 до 26,76 грн (+0,6%).

Что же касается следующей недели, то курс доллара будет торговаться около отметки 26,7/26,9 гривен. Заметные изменения курса не ожидаются.

Что касается текущей неделе, то ведущие экономисты прогнозируют дальнейшее укрепление национальной валюты.

Так, по словам аналитика Вадима Альпари, доллар будет торговаться в районе отметки 26,5 грн/$ до конца текущей недели.

“Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,5 грн, а наличный доллар в банках около 26,3/26,6 грн”, – озвучивал эксперт ранее свой прогноз.

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