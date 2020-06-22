Модель Демі Роуз показала, як веселиться вечорами в модному напівпрозорому платті

Знаменита модель, яку часто називають британською Кардашьян, представила яскравий кадр на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, позуючи в напівпрозорому платті з блискітками. Дівчина вирішила захопити не тільки фігурою, показавши пишні форми без білизни, але ще і модним одягом. Тонка тканина з блискіток не залишила фанатів байдужими, повідомляє Politeka.net.

В цей раз засмагла Демі зі щасливою посмішкою на обличчі і акуратною укладанням полонила шанувальників. Дівчина з оголеною спиною повернулася до об'єктиву полубоком, щоб постати у всій красі. Судячи з вигляду наряду Демі, її декольте було не менш зухвалим, ніж сама сукня.

Ось що написали фанати:

«Фантастична посмішка», «YESSSS QUEEN 🤩🤩», «Моя чарівна королева», «Шикарна жінка, просто бомба», «Гарний вигляд, Демі» , «Ти така красуня❤️😍😇💋🌷❤️», «Я згоден заради тебе на все», «насправді? Святий матеріал», «Найкраще що є-це твої форми», «Смачно», «Гарна за**іца, гаряча фігура», «Показати фронт – тобі просто необхідно», «Дістань свій одяг», - написали фанати.

До цього Демі показала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram яскравий кадр, зроблений на відпочинку. Дівчина любить активний відпочинок і часто розважається на пляжі. В цей раз Демі вдалося здивувати видом в крихітному купальнику.

Не секрет, що модель Демі Роуз є любителькою похвалитися перевагами перед фанатами. Цього разу дівчина зробила це любиым чином - примірявши надто тісний і відкритий купальник, який ледь приховав її груди.

При цьому не забула дівчина показати себе з вдалого ракурсу і підкресливши плоский животик. Фанати, як і очікувалося, не змогли залишитися байдужими:

«Це черепаха з "Нескінченної історії" на задньому плані?», «Я тебе люблю і обожнюю 🔥🔥💋💋💯 ♥ ️», «Втрачений рай з красунею 😍», «Де б ти не був, це рай», «Wow крихта занудьгувала🔥🔥🔥🔥🔥», «Мій улюблений острів Я люблю жити там. 💯🙏», «Спіймай мене, якщо можеш», «Така крихітка сумує», «золота принцеса».

Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.

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