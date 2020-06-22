Модель Деми Роуз показала, как веселится по вечерам в модном полупрозрачном платье

Знаменитая модель, которую часто называют британской Кардашьян, представила яркий кадр на своей странице в социальной сети Инстаграм, позируя в полупрозрачном платье из блесток. Девушка решила восхитить не только фигурой, показав пышные формы без белья, но еще и модным платьем. Тонкая ткань из блесток не оставила фанатов равнодушными, сообщает Politeka.net.

В этот раз загорелая Деми со счастливой улыбкой на лице и аккуратной укладкой покорила поклонников. Девушка с оголенной спиной повернулась к объективу полубоком, чтобы предстать во всей красе. Судя по виду наряда Деми, ее декольте было не менее дерзким, чем само платье.

Вот что написали фанаты:

«Фантастическая улыбка», «YESSSS QUEEN 🤩🤩», «Моя волшебная королева», «Шикарная женщина, просто бомба», «Хороший вид, Деми» , «Ты такая красотка❤️😍😇💋🌷❤️», «Я согласен ради тебя на все», «В самом деле? Святой материал», «Лучшее что есть-это твои формы», «Вкусно, а что там спереди?», «Красивая за**ица, горячая фигура», «Показать фронт – тебе просто необходимо», «Достань свою одежду», - написали фанаты.

До этого Деми показала на своей странице в социальной сети Инстаграм яркий кадр, сделанный на отдыхе. Девушка любит активный отдых и часто развлекается на пляже. В этот раз Деми удалось удивить видом в крошечном купальнике.

Не секрет, что модель Деми Роуз является любительницей похвастаться достоинствами перед фанатами. В этот раз девушка сделала это любиым образом - примерив слишком тесный и открытый купальник, который едва ли скрыл ее грудь.

При этом не забыла девушка показать себя с удачного ракурса и подчеркнув плоский животик. Фанаты, как и ожидалось, не смогли остаться равнодушными:

«Это черепаха из "Бесконечной истории" на заднем плане?», «Я тебя люблю и обожаю 🔥🔥💋💋💯 ♥ ️», «Потерянный рай с красоткой 😍», «Где бы ты ни был, это рай», «Wow крошка заскучала🔥🔥🔥🔥🔥», «Мой любимый остров Я люблю жить там. 💯🙏», «Поймай меня, если можешь», «Такая крошка скучает», «золотая принцесса».

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами.