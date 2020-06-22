Дощова погода поки що не планує йти з території України

Про це у своєму Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко, пише Politeka.net.

За її словами, завтра, 23 червня, над західними регіонами знову "закрутиться" циклон, тому дощі нікуди не подінуться.

"Шанси на періодичні сильні зливи поширяться аж до Вінниччини та Житомирської області. Ввечері на Київщині - також. При грозах можливі шквали, град і навіть локальні смерчі. Більше сонця та сухої погоди передбачається на Півдні України, у Кропивницькому з районами, на Черкащині, у Луганській та Донецькій областях", - попередила синоптик.

Діденко також зазначила, що вночі температура становитиме від +15 до +22 градусів, а вдень в областях будуть різні цифри: на Заході +19+24, на Сході +28+33, на Півночі, у Центрі та на Півдні +24+29.

"У Києві вівторок буде з дощами та грозами. ввечері в окремих районах можливі сильні зливи, шквал, град. Температура повітря трохи знизиться, 23-го червня очікується +26, +27 градусів. Ще відчутніше посвіжіє у середу, до +24 градусів... У другій половині тижня спека повернеться, а з наступного тижня, з 29-30 червня, знову передбачається зниження температури повітря", - резюмувала авторитетний синоптик у своєму Facebook.

Раніше ми розповідали, що негода обрушиться на українців 22 червня. Як попереджали синоптики, сьогодні погода продовжить кошмарити громадян дощами і грозами, які накриють всі регіони.

Так, вдень очікується від 24 до 28 за Цельсієм. Вночі похолодає до 15-18 градусів вище нуля. На вулиці буде з опадами, можливі грози.

На півночі України варто очікувати 26-29 спеки вдень, а також дощі з грозами. Вночі похолодає до 17-20 градусів.

Центральні регіони не будуть вибиватися з колії – дощі з грозами будуть супроводжуватися спекою в межах 24-27 за Цельсієм. Вночі синоптики прогнозують від 16 до 19 тепла.

На півдні України погода буде дощовою, але це не завадить повітрю прогрітися до 25-27 вище нуля. У нічний час доби очікується від 17 до 19 градусів. Що стосується сходу України, то українцям варто готуватися до денних 26-29 градусів.

Нагадаємо, погода знову измучит українців, синоптики попередили про подвійну загрозу.

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