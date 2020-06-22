Долар і євро пішли на дно, НБУ оприлюднив новий курс валют: до чого готуватися українцям

Курс валют в Україні 22 червня проявить силу гривні, долар і євро зі старту впадуть у прірву.

Так, сьогодні долар будуть віддавати по 26,7207 гривні, хоча днем раніше він торгувався за 26,7633 гривні за один «вічнозелений».

Євро чекає ще більш грандіозне падіння: на ринку він буде коштувати 29,9953 гривні, хоча добою раніше котирувався по 30,0579 гривень.

При цьому десять російських рублів можна буде купити за 3,8474 гривні.

НБУ попередив українців про нові жорсткі правила грошових переказів: що буде з тарифами

В Україні всі банки повинні повідомляти своїх клієнтів про зміну тарифів на грошові перекази не пізніше ніж за 30 днів.

Про нові правила фінустанови і українців інформує Національний банк України.

Повідомляється, що за чинним законодавством про платіжні системи та переказ грошей, банк зобов'язаний попереджати клієнтів про зміни тарифів за 30 днів, інакше він порушує їх права. Як відомо, самі банки не завжди дотримуються таких правил.

Наголошується, що для оповіщення банк може використовувати будь-які канали зв'язку: повідомлення в месенджері, мобільному додатку, телефонні дзвінки або розмістити відповідну інформацію на своєму сайті.

Якщо заходи не будуть вжиті, то потрібно звернутися до НБУ.

Важливе звернення Зеленського: Україні терміново потрібна допомога

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібна допомога в питанні РФ

Він підкреслив, що міжнародне співтовариство чинити тиск на Росію і не допустити її повернення в G7, поки не буде відновлена територіальна цілісність України. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail, яке було опубліковано 21 червня.

Зеленський зазначив, що зараз питання пошуку миру з Росією є "самим складним і заплутаним", тому Україні потрібні її міжнародні союзники, щоб твердо триматися в ході переговорів.

При цьому Зеленський висловив подяку прем'єру Канади Джастіну Трюдо за те, що той виступив проти ідеї президента США Дональда Трампа повернути Росію у Велику сімку.

Нагадаємо, волонтер пояснила Зеленському, хто насправді врятував Україну.

Як повідомляла Politeka, Зеленський зробив термінове заяву щодо посилення карантину.

Також Politeka писала, що у Зеленського заїкнулися про введення режиму НС в Україні.