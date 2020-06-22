Доллар и евро ушли на дно, НБУ обнародовал новый курс валют: к чему готовиться украинцам

Курс валют в Украине 22 июня проявит силу гривны, доллар и евро со старта рухнут в пропасть.

Так, сегодня доллар будут отдавать по 26,7207 гривны, хотя днем ранее он торговался по 26,7633 гривны за один «вечнозеленый».

Евро ждет еще более грандиозное падение: на рынке он будет стоить 29,9953 гривны, хотя сутками раньше котировался по 30,0579 гривен.

При этом десять российских рублей можно будет купить за 3,8474 гривны.

НБУ предупредил украинцев о новых жестких правилах денежных переводов: что будет с тарифами

В Украине все банки должны оповещать своих клиентов об изменении тарифов на денежные переводы не позже чем за 30 дней.

О новых правилах финучреждения и украинцев информирует Национальный банк Украины.

Сообщается, что по действующему законодательству о платежных системах и переводе денег, банк обязан предупреждать клиентов об изменениях тарифов за 30 дней, иначе он нарушает их права. Как известно, сами банки не всегда придерживаются таких правил.

Отмечается, что для оповещения банк может использовать любые каналы связи: сообщение в мессенджере, мобильном приложении, телефонные звонки или разместить соответствующую информацию на своем сайте.

Если меры не будут предприняты, то нужно обратится в НБУ.

Важное обращение Зеленского: Украине срочно нужна помощь

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужна помощь в вопросе РФ

Он подчеркнул, что международное сообщество должно оказывать давление на Россию и не допустить ее возвращения в G7, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины. Об этом Зеленский заявил в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, которое было опубликовано 21 июня.

Зеленский отметил, что сейчас вопрос поиска мира с Россией является "самым сложным и запутанным", поэтому Украине нужны ее международные союзники, чтобы твердо держаться в ходе переговоров.

При этом Зеленский выразил благодарность премьеру Канады Джастину Трюдо за то, что тот выступил против идеи президента США Дональда Трампа вернуть Россию в Большую семерку.

Напомним, волонтер объяснила Зеленскому, кто на самом деле спас Украину.

Как сообщала Politeka, Зеленский сделал срочное заявление по ужесточению карантина.

Также Politeka писала, что у Зеленского заикнулись о введении режима ЧП в Украине.