Британська супермодель Демі Роуз блиснула бездоганними формами в новій фотосесії без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, опублікованому знімку Роуз позує у ванній на тлі лісу абсолютно без білизни. Значні принади модель вирішила прикрити рукою, але як можна помітити, вийшло не дуже добре.

Також звернемо увагу, що зірка не брала просту ванну, а з квітами, які елегантно виглядають на тілі Роуз. Зірка позує повністю без білизни.

Проте її прихильники не змогли висловитися про ідеальне тіло кумира, адже знімком знаменитість вирішила поділитися в себе в Сторіс, а не на основній сторінці.

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Знаменита модель, яку часто називають британської Кардаш'ян, представила яскравий кадр на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. На новому фото спокуслива модель позувала в модному бікіні, спокусливо виставивши п'яту точку перед об'єктивом.

Демі підкорила фанатів яскравим кадром, підкресливши свою гідність тісним бікіні пастельного відтінку. Щоб виглядати досить спокусливо в обраному нею світлому бікіні, вона повернулася до об'єктива боком, позитивно посміхаючись на камеру.

Фанати одразу ж захоплювалися красою моделі.

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