В Пенсійному фонді України пропонують два варіанти вирішення проблеми з нестачею необхідного стажу для виходу на заслужений відпочинок

В результаті пенсійної реформи, приблизно 45% українців будуть змушені працювати до 65 років, а то і більше, щоб набрати необхідний стаж. Як рішення, ПФУ пропонує населенню "докупити" відсутній стаж, пише finance.ua.

Для тих, кому залишилося до пенсії трохи, радять укласти договір з Пенсійним фондом про купівлю стажу. Один рік такого обійдеться в 24 тисячі 900 гривень. Розрахунок ведеться за формулою: мінімальна зарплата множиться на 22%, потім ще на два, що станом на сьогодні становить 2 078 грн. З кожним підвищенням мінімалки потрібно робити перерахунок.

Тим, хто замислюється про забезпечення своєї старості заздалегідь, пропонують робити внески у Пенсійний фонд. Необхідно просто написати заяву в ПФУ про добровільну сплату мінімального внеску – 22% від мінімалки. На даний момент це 1 039 гривень на місяць.

Раніше ми повідомляли, з підвищенням прожиткового мінімуму з 1 липня в Україні зростуть, відповідно, і соціальні виплати. Нагадаємо, прожитковий мінімум зросте з 2027 до 2118 гривень, тобто на 91 гривню.

На надбавку можуть розраховувати пенсіонери. Якщо зараз мінімальні виплати складають 1638 гривень, то з 1 липня розмір збільшиться до 1712 гривень (на 74 гривні). Розмір максимальної пенсії зросте до 17 тисяч.

Підвищаться виплати і тим пенсіонерам, що отримують надбавку за сверхстаж (вище 35 років у чоловіків та 30 - жінок). Надбавка складе 1% від мінімалки за кожен зайвий рік - тобто 17,12 гривень замість 16,38 гривень.

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