Погода в Україні 22 червня продовжить кошмарити громадян дощами і грозами, які накриють всі регіони

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Так, вдень очікується від 24 до 28 за Цельсієм. Вночі похолодає до 15-18 градусів вище нуля. На вулиці буде з опадами, можливі грози.

На півночі України варто очікувати 26-29 спеки вдень, а також дощі з грозами. Вночі похолодає до 17-20 градусів.

Центральні регіони не будуть вибиватися з колії – дощі з грозами будуть супроводжуватися спекою в межах 24-27 за Цельсієм. Вночі синоптики прогнозують від 16 до 19 тепла.

На півдні України погода буде дощовою, але це не завадить повітрю прогрітися до 25-27 вище нуля. У нічний час доби очікується від 17 до 19 градусів.

На сході українцям варто готуватися до денних 26-29 градусів. Хоча на вулиці дощитиме і з грозами.

«22 червня в Україні, крім східної частини, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; 22 червня у Закарпатській та Прикарпатських областях значні дощі (II рівень небезпеки, жовтий). 22 червня у східних, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій і Сумській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки», —йдеться в повідомленні.

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