Погода в Украине 22 июня продолжит кошмарить граждан дождями и грозами, которые накроют все регионы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Так, днем ожидается от 24 до 28 по Цельсию. Ночью похолодает до 15-18 градусов выше нуля. На улице будет с осадками, возможны грозы.

На севере Украины стоит ожидать 26-29 жары днем, а также дождей с грозами. Ночью же похолодает до 17-20 градусов.

Центральные регионы не будут выбиваться из колеи – дожди с грозами будут сопровождаться жарой в пределах 24-27 по Цельсию. Ночью синоптики прогнозируют от 16 до 19 тепла.

На юге Украины погода будет дождливой, но это не помешает воздуху прогреться до 25-27 выше нуля. В ночное время суток ожидается от 17 до 19 градусов.

На востоке украинцам стоит готовиться к дневным 26-29 градусам. Хотя на улице будет дождливо и с грозами.

«22 июня в Украине, кроме восточной части, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; 22 июня в Закарпатской и Прикарпатских областях значительные дожди (II уровень опасности, желтый). 22 июня в восточных, Ровенской, Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности», —говорится в сообщении.

Напомним, погода снова измучит украинцев, синоптики предупредили о двойной угрозе.

Как сообщала Politeka, погода растерзает Украину грозами, синоптики советуют готовиться к худшему.

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