Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, захопила образом на пляжі

В цей раз знаменитість поділилася черговим пікантним кадром, зробленим на пляжі. Дівчині вдалося захопити незвичайно тонкою талією в поєднанні з пишними грудьми в синьому бікіні. Як відомо, модель прославилася завдяки такій ефектній фігурі, повідомляє Politeka.

В цей раз знаменитість показала, як веселилася біля узбережжя в модному синьому бікіні мінімалістського дизайну. При цьому красуня спокусливо вигнулась у спині, щоб підставити до сонця свої апетитні вигини. Анастасія тут же отримала сотні захоплених коментарів фанатів в соціальній мережі Instagram.

«Спасибі всім за приєднання до додатка! Я так вдячна за те, що так багато моїх фанатів завантажили і стали частиною спільноти тут. У мене є деякі особливі речі для вас кожен день, так що постарайтеся залишитися поруч. Я не можу дочекатися, щоб показати вам, хлопці, все, що у мене є в магазині ❤», - написала Анастасія.

Шанувальники тут же відреагували:

«Це шикарно, дитинко», «Оу, вони занадто великі», «Ти така зухвала красуня💙💙💙💙💙🏹💙», «Боже мій, як ти витримуєш ці форми😍😍», «Гей, красуня», «Добре виглядаєш симпатичний купальник», «Woooooo се**альний відок🔥🔥🔥🔥🔥💕», «вау насолоджуйся на пляжі анастасья :-)», «Поцілувати тебе так і хочеться».

До цього знаменитість поділилася жарким кадром, зробленим на пляжі. Дівчина показала, як позувала ведва чи приховує її пишні груди салатовому купальнику. При цьому дівчина зовсім не соромлячись захопила фігурою з різних сторін - завдяки провокаційним позам Анастасії приховати нічого не вдалося.

Позуючи в салатовому бікіні, Квітко має намір повернулася до об'єктиву боком, що підкреслити свої достоїнства улюбленим чином і захопити досить об'ємними формами. Анастасія, як відомо, отримала популярність завдяки незвичайній фігурі - тонка талія в поєднанні з пишними грудьми і стегнами не залишає нікого байдужим. Цього разу фанати також не стрималися:

«@anastasiya_kvitko ти така пишна, не занадто товсто виглядає?», «Привіт, я повернуся, Вей, моя Рейну. 🌹», «Ви могли б отримати так багато завдяки таким формам», «ти одружишся на мені, дитинко?», «Ідеальні сі**ки», «Одне тіло красивіше💋💋💋🌹🌹💚💜🍀🌼», «Ти дуже прекрасна...», «Дуже мило красива», «Відмінно!! Аж підстрибують 💋💋💋», «Не завантажуйте цей тип брудних фотографій», «Вау дуже дуже хвилює», «найідеальніші сі**ки і по*ка, які я коли-небудь бачив 😍», «Так мило і жарко», - написали фанати.

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