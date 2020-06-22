Екс-солістки групи «ВІА-Гра» розумні, ексцентричні і дуже витончені, вони привертають увагу до себе і інтригують образами і потрапляють в центри скандалів

При цьому знаменитості, які є екс-учасницями знаменитої групи, прославилися завдяки тому, що «відбили» у жінок їх улюблених чоловіків.Як руйнувалися сім'ї з-за Брежнєвої, Грановської, Джанабаєвої і інших знаменитих виконавців, інформує Politeka.net.

Історія відносин Альбіни Джанабаєвої і Меладзе почалася досить бурхливо. Спочатку перша дружина чоловіка пережила смерть сина-немовляти, відсутність чоловіка поруч з гастролями, підозри в невірності, які підтвердилися, коли вона побачила любовне листування. Однак ім'я передбачуваної зрадниці, якийсь час співала в «ВІА гри», Ірина так і не назвала.

А що стосується Альбіни, то про її роман з чоловіком Ірина дізналася від самого чоловіка. Він заявив, що давно живе на дві сім'ї, в обох ростуть діти. Винуватицю розпаду шлюбу жінка швидко вирахувала (згадала, що вітала Альбіну з народженням сина від неіснуючого друга-музиканта).

Прославилася несерйозними відносинами Анна Седокова не так давно загриміла у скандал. У минулому році Анна закрутила роман з латвійським баскетболістом Янісом Тиммой. Однак, спільні фото зірки часто критикують і висміюють, адже вона забрала чоловіка з молодої сім'ї, в якій росте маленька дитина. У свою чергу сам Яніс зазначає - ніяких зрад! З дружиною Саною він вже не був у відносинах, коли почав зустрічатися із Седоковою.

Ось тільки залишена дівчина так не думає. В інтерв'ю вона заявила, що у них з Янісом були проблеми, про розлучення мови не було до самого роману Седокової.

В момент зустрічі і Надія Мейхер і Михайло Уржумцев були невільні: співачка жила з батьком першої дитини, бізнесмен виростив з дружиною дітей. Після їх зустрічі розпалися відразу дві сім'ї.

Втім, Надія запевняє, що Уржумцева у благовірної не вела. Більше того: пропонувала розпрощатися, дізнавшись про статус чоловіка. Однак він залишився – у пари двоє дітей.

«Чоловік піде від ідеальної жінки, якщо зустріне справжню, — згодна з цим висловом на всі сто! Ідеальна жінка завжди намагається підлаштуватися, намагається бути такою, якою її хочуть бачити. А справжня — така, яка вона є», — одного разу розповіла Надія.

Віра Брежнєва також відзначилася статусом розлучниці, коли закрутила роман з Меладзе. Втім, чоловік з цим не згоден:

«Перш за все, ніхто нікого з родини не відводив. Як мене взагалі можна відвести? Я що — теля?» — обурювався раніше Костянтин Меладзе. Сама екс-дружина продюсера розповідала, що роман творився за її спиною 10 років, але ретельно приховувався. Навіть коли Меладзе і Сум офіційно розлучилися, робити особисте публічним Костянтин не став — так що і його нова італійська весілля пройшла таємно.

Причому тепер подейкують, що Віра відчула на собі закон бумеранга: сама зруйнувала сім'ю, сама ж і зіткнулася з зрадами супутника. У новому складі групи з'явилася молода світловолоса красуня, чергова підопічна чоловіки – Еріка Герцег.

Чутки про нібито існуючому роман між Меладзе і Герцег з'явилися в таблоїдах і у спеціалізуються на світських плітках блогерів кілька місяців тому. Не витримавши, Брежнєва встигла прокоментувати «роман»:

«Який, виявляється, у мене чоловік-супермен. І працює 24/7, і моєю кар'єрою займається, і сімейні справи вирішує, та ще й встигає до коханкам», - єхидно сказала жінка.

Санта Дімопулос також відзначилася, закрутивши роман з власником фітнес-клубів Ігорем Кучеренко, у якого було троє дітей і щаслива дружина. У 2015 році Дімопулос вийшла заміж за свого обранця, вразивши мережу.

«Я вважаю, вона особливо не боролася, це було їх рішення», — розповідала молода співачка, запевняючи, що нікого ні з ким не розлучала.

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