Экс-солистки группы «ВИА Гра» умны, эксцентричны и очень изящны, они привлекают внимание к себе и интригуют образами и попадают в центры скандалов

При этом знаменитости, являющиеся экс-участницами знаменитой группы, прославились благодаря тому, что «отбили» у женщин их любимых мужчин.Как разрушались семьи из-за Брежневой, Грановской, Джанабаевой и других знаменитых исполнительниц, информирует Politeka.net.

История отношений Альбины Джанабаевой и Меладзе началась достаточно бурно. Сначала первая жена мужчины пережила смерть сына-младенца, отсутствие мужа рядом из-за гастролей, подозрения в неверности, которые подтвердились, когда она увидела любовную переписку. Однако имя предполагаемой изменщицы, какое-то время певшей в «ВИА Гре», Ирина так и не назвала.

А что касается Альбины, то о ее романе с мужем Ирина узнала от самого мужчины. Он заявил, что давно живет на две семьи, в обеих растут дети. Виновницу распавшегося брака женщина быстро вычислила (вспомнила, что поздравляла Альбину с рождением сына от несуществующего друга-музыканта).

Прославившаяся несерьезными отношениями Анна Седокова не так давно загремела в скандал. В прошлом году Анна закрутила роман с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Однако, совместные фото звезды часто критикуют и высмеивают, ведь она увела мужчину из молодой семьи, в которой растет маленький ребенок. В свою очередь сам Янис отмечает - никаких измен! С супругой Саной он уже не был в отношениях, когда начал встречаться с Седоковой.

Вот только оставленная девушка так не думает. В интервью она заявила, что у них с Янисом были проблемы, о разводе речи не было до самого романа с Седоковой.

В момент встречи и Надежда Мейхер и Михаил Уржумцев были несвободны: певица жила с отцом первого ребенка, бизнесмен растил с супругой детей. После их встречи распались сразу две семьи.

Впрочем, Надежда уверяет, что Уржумцева у благоверной не уводила. Более того: предлагала распрощаться, узнав о статусе мужчины. Однако он остался – у пары двое детей.

«Мужчина уйдет от идеальной женщины, если встретит настоящую, — согласна с этим изречением на все сто! Идеальная женщина всегда пытается подстроиться, пытается быть такой, какой ее хотят видеть. А настоящая — такая, какая она есть», — рассказала однажды Надежда.

Вера Брежнева также отметилась статусом разлучницы, когда закрутила роман с Меладзе. Впрочем, мужчина с этим не согласен:

«Прежде всего, никто никого из семьи не уводил. Как меня вообще можно увести? Я что — теленок?» — возмущался ранее Константин Меладзе. Сама экс-жена продюсера рассказывала, что роман бурлил за ее спиной 10 лет, но тщательно скрывался. Даже когда Меладзе и Сумм официально развелись, делать личное публичным Константин не стал — так что и его новая итальянская свадьба прошла секретно.

Причем теперь поговаривают, что Вера испытала на себе закон бумеранга: сама разрушила семью, сама же и столкнулась с изменами спутника. В новом составе группы появилась молодая светловолосая красотка, очередная подопечная мужчины – Эрика Герцег.

Слухи о якобы существующем романе между Меладзе и Герцег появились в таблоидах и у специализирующихся на светских сплетнях блогеров несколько месяцев назад. Не выдержав, Брежнева успела прокомментировать «роман»:

«Какой, оказывается, у меня муж-супермен. И работает 24/7, и моей карьерой занимается, и семейные дела решает, да еще и успевает к любовницам», - ехидно подметила женщина.

Санта Димопулос также отличилась, закрутив роман с владельцем фитнес-клубов Игорем Кучеренко, у которого были трое детей и счастливая жена. В 2015 году Димопулос вышла замуж за своего избранника, поразив сеть.

«Я считаю, она особо не боролась, это было их решение», — рассказывала молодая певица, уверяя, что никого ни с кем не разлучала.

Напомним, что всплыли детали ссоры Собчак и Бородиной: "вмиг заткнется...".

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