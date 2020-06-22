Відома українська гімнастка Ганна Різатдінова, зірка "Танців з зірками", показала, як проводить час

Красуня в цей раз стояла в багажнику пікапа, одягнувши кросівки, шорти і футболку. Ганна тримала в руках бінокль і дивилася кудись. Завдяки ракурсу фото можна оцінити довгі ноги Ризатдиновой, яка не соромилася демонструвати їх. Як виявилося, зірка в цей раз відправилася в Асканію-Нову, подивитися на український заповідник. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Сафарі-girl Так вже хочеться в подорож, шкода, що станеться це нескоро...Поки бадьорімося в басейні", "Джуманджі. Продовження)", "Ганна,як дорога від траси до самого заповідника?Діти просять з'їздити,але я як згадаю торішню поїздку)) а в самій Асканії класно,просто,але як -то дуже душевно!!!".

Раніше ми повідомляли, що українська гімнастка і зірка "Танців з зіркам" Ганна Різатдінова похвалилася ідеальною фігурою.

Як стверджує спортсменка і улюблениця Влада Ями на проекті "Танці з зірками" зараз вона подорожує Україною.

Судячи по знімку, зараз Ганна знаходиться в Херсоні. На кадрі спортсмена постала в легкому вбранні: сірий топ і вільні штани ідеально підійшли до її феноменальною фігурі.

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