Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова, звезда "Танцев со звездами", показала свою идеальную форму
Красотка на фото была в коротких шортах и топе. Образ Анна дополнила легкими кроссовками и бинтами на руках. Ризатдинова собрала волосы в хвост, а в руках держала скакалку. Девушку сняли в тот момент когда она снова подпрыгнула. Фото вышло мотивационным и позволяет оценить подтянутую фигуру красотки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не оставили комментариев или лайков под фото, но так и хочется подписать снимок: "Идеал".
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Ранее мы сообщали, что популярная украинская гимнастка Анна Ризатдинова сверкнула красотой в новой фотосессии.
«…со всего делают тренд», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на снимке Ризатдинова позирует в платье и элегантном платье и шляпе, засветив татуировку на руке в виде олимпийских колец. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
Сообщалось, что известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова показала необычный праздничный образ.
Красавица стояла в блузке-вышиванке на фоне белой стены. Можно заметить, что Анна была без белья, ведь пышные формы у нее ничем не были прикрыты. Ризатдинова сложила руки на животе и смотрела в камеру. Фотография получилась красивой и нежной.
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