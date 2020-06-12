Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова, звезда "Танцев со звездами", показала свою идеальную форму

Красотка на фото была в коротких шортах и топе. Образ Анна дополнила легкими кроссовками и бинтами на руках. Ризатдинова собрала волосы в хвост, а в руках держала скакалку. Девушку сняли в тот момент когда она снова подпрыгнула. Фото вышло мотивационным и позволяет оценить подтянутую фигуру красотки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не оставили комментариев или лайков под фото, но так и хочется подписать снимок: "Идеал".

Ранее мы сообщали, что популярная украинская гимнастка Анна Ризатдинова сверкнула красотой в новой фотосессии.

«…со всего делают тренд», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Ризатдинова позирует в платье и элегантном платье и шляпе, засветив татуировку на руке в виде олимпийских колец. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Сообщалось, что известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова показала необычный праздничный образ.

Красавица стояла в блузке-вышиванке на фоне белой стены. Можно заметить, что Анна была без белья, ведь пышные формы у нее ничем не были прикрыты. Ризатдинова сложила руки на животе и смотрела в камеру. Фотография получилась красивой и нежной.

Сообщалось, что украинская гимнастка и звезда «Танців з зірками-2019» Анна Ризатдинова похвасталась фигурой в объемном пиджаке.

На звезде - объемный пиджак песочного цвета, под ним виднеется черный топ с откровенным декольте. На шее блестела тонкая цепочка.

Глаза Анны подкрашены яркими бирюзовыми тенями, а пухлые губы - помадой нюдового оттенка.

Гимнастка собрала волосы в жгут, засветив яркий маникюр бордового цвета.

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