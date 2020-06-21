Україна отримає перший транш від Всесвітнього банку вже в липні

Крім того, до кінця року наша країна отримає фінансову допомогу від МВФ і Єврокомісії. Про те, коли наша країна буде отримувати транші, розповів в інтерв'ю виданню Mind міністр фінансів Сергій Марченко.

Відомо, що загальний розмір допомоги від Світового банку, на яку може розраховувати Україна, становитиме мільярд доларів. Перший транш у розмірі 350 мільйонів очікується вже в липні, а інші гроші – до кінця року.

«По зовнішнім джерелам, то передбачається отримання декількох запозичень. Насамперед, це виплати МВФ до кінця 2020-го (перший транш – 2,1 млрд доларів, сума другого і третього – 1,4 млрд доларів). Також плануємо отримати макрофінансову допомогу від Європейської комісії (обсяг 1,2 млрд євро + 0,5 млрд євро), а ще 1 млрд доларів від Світового банку до кінця 2020 року (в липні надійде 350 млн доларів)», - розповів Марченко.

Зазначимо, що у вересні МВФ повинен буде провести перший огляд виконання Україною програми Stand-By, за результатами якого буде прийнято рішення про виділення наступного траншу.

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Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі "Свободи слова" на ICTV. За його словами, в уряді вірять, що в України буде можливість підтримувати економіку на належному рівні "за рахунок детінізації, збільшення доходів, підвищення ефективності витрат і підвищення кредитних рейтингів".

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