Украина получит первый транш от Всемирный банка уже в июле

Кроме того, до конца года наша страна получит финансовую помощь от МВФ и Еврокомиссии. О том, когда наша страна будет получать транши, рассказал в интервью изданию Mind министр финансов Сергей Марченко.

Известно, что общий размер помощи от Всемирного банка, на которую может рассчитывать Украина, составит миллиард долларов. Первый транш в размере 350 миллионов ожидается уже в июле, а остальные деньги – до конца года.

«По внешним источникам, то предполагается получение нескольких заимствований. Прежде всего, это выплаты МВФ до конца 2020-го (первый транш – 2,1 млрд долларов, сумма второго и третьего – 1,4 млрд долларов). Также планируем получить макрофинансовую помощь от Европейской комиссии (объем 1,2 млрд евро + 0,5 млрд евро), а еще 1 млрд долларов от Всемирного банка до конца 2020 года (в июле поступит 350 млн долларов)», - рассказал Марченко.

Отметим, что в сентябре МВФ должен будет провести первый обзор выполнения Украиной программы Stand-By, по результатам которого будет принято решение о выделении следующего транша.

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Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире "Свободы слова" на ICTV. По его словам, в правительстве верят, что у Украины будет возможность поддерживать экономику на должном уровне "за счет детенизации, увеличения доходов, повышения эффективности расходов и повышения кредитных рейтингов".

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