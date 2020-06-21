У зірок, як і у звичайних людей, не завжди буває ідеальне життя. Заміж вони теж не завжди виходять так, як мріють

Politeka.net вирішила згадати найвідоміших актрис, які виходили заміж вже, будучи вагітними від своїх партнерів, чи навіть народивши їм дитину.

Христина Асмус довго приховувала свою вагітність від публіки. Справа в тому, що комік Гарік Харламов на момент початку їх відносин ще був одружений. Першу реєстрацію Асмус і Харламова навіть анулювали через суд, так як законні стосунки з першою дружиною не були завершені.

Телеведуча Регіна Тодоренко вийшла заміж за Влада Топалова на 9 місяці вагітності. Вже після народження дитини вони зіграли гарну церемонію за кордоном. Регіна кілька разів змінювала сукню і влаштувала весілля своєї мрії.

Ще одна телеведуча Ксенія Бородіна теж йшла під вінець вагітною. Бородіна ігнорувала питання про вагітність, коли раптом перенесла своє весілля, але все стало явним, коли дитина з'явилася на світ.

Перший шлюб Гагаріної з актором Петром Кісловим був оформлений, коли співачка була в цікавому положенні. Красуню від пишного торжества не втримав навіть живіт. На цих архівних фото артистку не впізнати.

Екс-дружина Бена Аффлека Дженніфер Гарнер теж була в положенні, коли вони укладали шлюб.

Нагадаємо, що спливли деталі сварки Собчак і Бородіної: "вмить заткнеться...".

Як повідомляла Politeka, спекотна Асмус приміряла поліцейську форму і завела фанатів: "Лялечка", фото.

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