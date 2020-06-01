Популярна телеведуча Регіна Тодоренко вразила розкішним знімком з дитиною на руках на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Із Днем захисту дітей " Наші діти - це наше майбутнє! Вони побудують нові надзвукові літаки! Вони знайдуть ліки від усіх хвороб. Вони будуть освоювати космос за межами нашого Всесвіту. Вони придумають нові неймовірні гаджети, напишуть тисячі красивих пісень і корисних книг. Вони виростуть прекрасними людьми! А ми, дорослі, повинні забезпечити їм світ і можливість рости і розвиватися у ЛЮБОВІ», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Тодоренко позує разом з підрослим сином, що стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Боже, він копія Топалова», «які миленькі», «такий милий, супер», «бомбезний знімок», - пишуть вони.

До цього ми писали, що українська телеведуча Регіна Тодоренко показала півторарічного сина Майкла і звернулася до прихильників з проханням.

Тодоренко сфотографувався з маленьким сином під час поїздки на яхті. На задньому плані можна помітити море і бризки води.

Телеведуча в білій сорочці ніжно обняла півторарічного Майкла і поцілувала в голову. Рукою вона також закрила личко дитини.

У підписі до фото Тодоренко поміркувати на тему розлучень і про те, з ким діти повинні залишатися після того, як їх батьки розійдуться.

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А ще Politeka писала, що Тодоренко показала, як розважається зі своїми солодощами на відпочинку