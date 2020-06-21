У звезд, как и у обычных людей, не всегда бывает идеальная жизнь. Замуж они тоже не всегда выходят так, как мечтают

Politeka.net решила вспомнить самых известных актрис, которые выходили замуж уже, будучи беременными от своих партнеров, или даже родив им ребенка.

Кристина Асмус долго скрывала свою беременность от публики. Дело в том, что комик Гарик Харламов на момент начала их отношений еще был женат. Первую регистрацию Асмус и Харламова даже аннулировали через суд, так как законные отношения с первой супругой не были завершены.

Телеведущая Регина Тодоренко вышла замуж за Влада Топалова на 9 месяце беременности. Уже после рождения ребенка они сыграли красивую церемонию за границей. Регина несколько раз меняла платье и создала свадьбу своей мечты.

Еще одна телеведущая Ксения Бородина тоже шла под венец беременной. Бородина игнорировала вопросы о беременности, когда вдруг перенесла свою свадьбу, но все оказалось явным, когда ребенок появился на свет.

Первый брак Гагариной с актером Петром Кисловым был оформлен, когда певица была в интересном положении. Красотку от пышного торжества не удержал даже живот. На этих архивных фото артистку не узнать.

Экс-жена Бена Аффлека Дженнифер Гарнер тоже была в положении, когда они заключали брак.

Напомним, что всплыли детали ссоры Собчак и Бородиной: "вмиг заткнется...".

Как сообщала Politeka, жаркая Асмус примерила полицейскую форму и завела фанатов: "Куколка", фото.

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