Молода 20-річна американська фітнес-модель Соммер Рей показала незвичайної образ в стилі Барбі

Знаменита модель любить дивувати яскравими кадрами з фотосесій і цей раз не став винятком. Дівчина приміряла на себе яскраво-рожевий купальник і підкорила ніжною посмішкою, повідомляє Politeka.

Зазначимо, Соммер Рей є любителькою активного відпочинку і спорту на свіжому повітрі. За короткий термін молода дівчина встигла зібрати майже 25 мільйонів фанатів, які продовжую стежити за оновленнями знаменитості в соціальній мережі Instagram.

Володарка красивих сідниць намагається кожен день публікувати в Instagram нові відео, а також подає їх на Ютуб-платформі. На цей раз вона підкорила знімком в образі ляльки Барбі.

«@ sommerray ти офигительно прекрасна ти завжди виглядаєш так красиво 24 на сім, ти національна красуня», «Дивна богиня👅👅», «Ти зводиш з розуму цим видом❤️», «@ indianna_jade.x твоя дружина🤤», «будь Ласка, будь зі мною», «Алісса фіолетова краще», написали користувачі.

Раніше дівчина в білосніжному топі-корсеті і такого ж відтінку білизна пройшлася по сходах і позувала в самих різних позах, подчеркнувших її пишні форми. Щоб образ був повноцінним, дівчина продемонструвала також коштовностями - кільцями, кольє і акуратними сережками у формі квітів з сріблястим відливом. При цьому кольє з перлів вигідно підкреслило її бунтарський образ.

Дівчина вирішила не укладати волосся, залишивши кучері спадати на її плечі. Така ніжність і зухвалість образу одночасно заінтригувала фанатів, тому ті тут же прокоментували побачене:

«Я хочу бути сходами», «нудно під час цього карантину 😐», «❤️❤дівчина, ти така крута, просто вау️❤️», «Отрута чи ні, ви безумовно смачна – tasty», «Така апетитна», «Ревнивную 😍», «🤩🤩🤩Heyyyy, ти така шикарна кішка», «😍😍яка ж ти красива😍😍ти жартуєш 😍».

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