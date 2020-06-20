Молодая 20-летняя американская фитнес-модель Соммер Рэй показала необычной образ в стиле Барби

Знаменитая модель любит удивлять яркими кадрами из фотосессий и этот раз не стал исключением. Девушка примерила на себя ярко-розовый купальник и покорила нежной улыбкой, сообщает Politeka.

Отметим, Соммер Рэй является любительницей активного отдыха и спорта на свежем воздухе. За короткий срок молодая девушка успела собрать почти 25 миллионов фанатов, которые продолжаю следить за обновлениями знаменитости в социальной сети Инстаграм.

Обладательница красивых ягодиц старается каждый день публиковать в Instagram новые видео, а также представляет их на Ютуб-платформе. В этот раз она покорила снимком в образе куколки Барби.

«@ sommerray ты офигительно великолепна ты всегда выглядишь так красиво 24 на семь, ты национальная красавица», «Изумительная богиня👅👅», «Ты сводишь с ума этим видом❤️», «@ indianna_jade.x твоя жена🤤», «Пожалуйста, будь со мной, вот это красоточка», «Алисса фиолетовая лучше», написали пользователи.

Ранее девушка в белоснежном топе-корсете и такого же оттенка белье прошлась по ступенькам и позировала в самых разных позах, подчеркнувших ее пышные формы. Чтобы образ был полноценным, девушка сверкнула также драгоценностями - кольцами, колье и аккуратными серьгами в форме цветов с серебристым отливом. При этом колье из жемчуга выгодно подчеркнуло ее бунтарский образ.

Девушка решила не укладывать волосы, оставив кудри ниспадать на ее плечи. Такая нежность и дерзость образа одновременно заинтриговала фанатов, поэтому те тут же прокомментировали увиденное:

«Я хочу быть лестницей», «скучно во время этого карантина 😐», «❤️❤девушка, ты такая крутая, просто вау️❤️», «Яд или нет, вы определенно вкусная – tasty», «Такая аппетитная», «Ревнивную 😍», «🤩🤩🤩Heyyyy, ты такая шикарная кошка», «😍😍какая же ты красивая😍😍ты шутишь 😍».

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