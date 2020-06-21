Французька супермодель, ангел «Victoria’s Secret» і актриса Летиція Каста з'явилася в стильному образі

Спекотна красуня володіє досконалою фігурою, якою гріх не похвалитися, пише Politeka.net. Зірка опублікувала фото, поставши в міні-сукні.

Наряд виділив пишні груди і струнку талію зірки. Летиція спустила одну з бретелей, щоб додати образу відвертості.

Під сукнею проглядався ліфчик знаменитості. Білизна була на товстих бретельках і з малюнком.

Щільна тканина облягла і виділила стегна знаменитості

Довжина наряду була дуже короткою і ледь не відкривала види на найінтимніше, однак і дозволяв помітити стрункі ніжки акторки.

Каста злегка розставила ноги, вона відвернулася від камери, не давши розгледіти обличчя. Зате були помітні її пишні вії і пухкі губи.

За дві години пост зібрав понад 7000 лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі писали про те, як чудова зірка, зокрема, її шикарна фігура.

"Справжня королева", - написав один з фанатів.

Нагадаємо, Летиції Каста 42 роки. Її кар'єра стартувала з 15 років, коли починаюча зірка отримала запрошення від модельного агентства «Madison Models» і незабаром стала фотомоделлю в журналі Elle.

Вже у 18 років красуня стала провідною моделлю бренду "Victoria's Secret".

Летиція виховує трьох дітей і знімається у фільмах.

Нагадаємо також, що колега Летиції Каста за "Victoria's Secret", Алессандра Амбросіо, позувала в білому ліфчику, який обтягнув спокусливі розміри.

Згори модель одягла бузковий светр, гудзики якого розстебнула.

Завершили ніжний і чарівний образ зірки прикраси.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret часто показує фанатам свою фігуру

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