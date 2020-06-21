Французька супермодель, ангел «Victoria’s Secret» і актриса Летиція Каста з'явилася в стильному образі
Спекотна красуня володіє досконалою фігурою, якою гріх не похвалитися, пише Politeka.net. Зірка опублікувала фото, поставши в міні-сукні.
Наряд виділив пишні груди і струнку талію зірки. Летиція спустила одну з бретелей, щоб додати образу відвертості.
Під сукнею проглядався ліфчик знаменитості. Білизна була на товстих бретельках і з малюнком.
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Довжина наряду була дуже короткою і ледь не відкривала види на найінтимніше, однак і дозволяв помітити стрункі ніжки акторки.
Каста злегка розставила ноги, вона відвернулася від камери, не давши розгледіти обличчя. Зате були помітні її пишні вії і пухкі губи.
За дві години пост зібрав понад 7000 лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі писали про те, як чудова зірка, зокрема, її шикарна фігура.
"Справжня королева", - написав один з фанатів.
Нагадаємо, Летиції Каста 42 роки. Її кар'єра стартувала з 15 років, коли починаюча зірка отримала запрошення від модельного агентства «Madison Models» і незабаром стала фотомоделлю в журналі Elle.
Вже у 18 років красуня стала провідною моделлю бренду "Victoria's Secret".
Летиція виховує трьох дітей і знімається у фільмах.
Нагадаємо також, що колега Летиції Каста за "Victoria's Secret", Алессандра Амбросіо, позувала в білому ліфчику, який обтягнув спокусливі розміри.
Згори модель одягла бузковий светр, гудзики якого розстебнула.
Завершили ніжний і чарівний образ зірки прикраси.
Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret часто показує фанатам свою фігуру
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