Французская супермодель, ангел «Victoria’s Secret» и актриса Летиция Каста предстала в стильном образе

Жаркая красотка обладает совершенной фигурой, которой грех не похвастаться, пишет Politeka.net. Звезда опубликовала фото, представ в мини-платье.

Наряд выделил пышную грудь и стройную талию звезды. Летиция спустила одну из бретелек, чтобы добавить образу откровенности.

Под платьем проглядывался лифчик знаменитости. Белье было на толстых бретельках и с рисунком.

Плотная ткань обтянула и выделила бедра знаменитости

Длина наряда была очень короткой и едва не открывала виды на самое интимное, однако и позволял заметить стройные ножки актрисы.

Каста слегка расставила ноги, она отвернулась от камеры, не дав разглядеть лицо. Зато были заметны ее пышные ресницы и пухлые губы.

За два часа пост собрал более 7000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети писали о том, как великолепна звезда, в частности, ее шикарная фигура.

"Настоящая королева", - написал один из фанатов.

Напомним, Летиции Каста 42 года. Ее карьера стартовала с 15 лет, когда начинающая звезда получила приглашение от модельного агентства «Madison Models» и вскоре стала фотомоделью в журнале Elle.

Уже в 18 лет красотка стала ведущей моделью бренда "Victoria's Secret".

Летиция воспитывает троих детей и снимается в фильмах.

Напомним также, что коллега Летиции Каста по "Victoria's Secret", Алессандра Амбросио, позировала в белом лифчике, который обтянул соблазнительные размеры.

Сверху модель надела сиреневый свитер, пуговицы которого расстегнула.

Завершили нежный и чарующий образ звезды украшения.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

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