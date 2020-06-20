Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, удивила пышными формами в слишком тесном купальнике

В этот раз знаменитость поделилась жарким кадром, сделанным на пляже. Девушка показала, как позировала ведва ли скрывающем ее пышную грудь салатовом купальнике. При этом девушка совсем не стесняясь восхитила фигурой с разных сторон - благодаря провокационным позам Анастасии скрыть ничего не удалось, сообщает Politeka.

Позируя в салатовом бикини, Квитко намерено повернулась к объективу боком, что подчеркнуть свои достоинства излюбленным образом и восхитить довольно объемными формами. Анастасия, как известно, получила популярность благодаря необычной фигуре - тонкая талия в сочетании с пышными грудью и бедрами не оставляет никого равнодушными. В этот раз фанаты также не сдержались:

«@anastasiya_kvitko ты такая пышная, не слишком толсто выглядит?», «Привет, я вернусь, Уэй, моя Рейна. 🌹», «Вы могли бы получить так много благодаря таким формам», «ты женишься на мне, детка?», «Идеальные си**ки», «Одно тело красивее💋💋💋🌹🌹💚💜🍀🌼», «Ты очень прекрасна...», «Очень мило красивая», «Отлично!! Аж подпрыгивают 💋💋💋», «Не загружайте этот тип грязных фотографий», «Вау очень очень будоражит», «Самые идеальные си**ки и по*ка, которые я когда-либо видел 😍», «Так мило и жарко», - написали фанаты.

До этого мы писали, что девушка любит баловать фанатов жаркими кадрами, сделанными для рекламы модного белья или купальников. Недавно Настя также сверкнула аппетитным видом в черном прозрачном белье-сеточке на постели.

Анастасия примерила при этом не только стандартный комплект белья, но и дополнила тот аккуратными подтяжками. При этом подчеркнула свои пышные формы девушка излюбленным образом - показала их в тесном бикини, повернувшись спиной к объективу.

Фанаты не остались равнодушны:

«Невероятная женщина ,у нее все при ней» «Боже, покоряет такими выходками, люблю», «Прямо таки огненная дама, я в восторге🔥🔥🔥», «О, Анастасия 😮😮🔥🔥🔥😮», «Горячий видок на булочки🔥🔥🔥🔥 😘😍❤️», «Уууаауу нет слов .. 🔥», «Кто еще хочет хлопать по чекам?», «Чувствую сонливось», «Ты лишила меня сна», «Это невероятно. Теперь не заснуть», «Давай еще».

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.