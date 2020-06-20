Як довго українці будуть відпочивати в кінці червня

Стало відомо, як довго українці будуть відпочивати в кінці першого місяця літа

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, 28 червня щороку українці відзначають День Конституції.

Це офіційне державне свято в Україні, яке почали відзначати з 1996 року. 28 червня 1996 року український Парламент затвердив першу Конституцію незалежної держави.

Цей день вважається офіційним вихідним днем в нашій країні.

В 2020 році 28 червня випадає на неділю і згідно з українським законодавством, наступний робочий день після офіційного свята автоматично стає вихідним днем.

Таким чином, українці отримають тривалий вікенд – субота, 27 червня, неділю, 28 червня та понеділок, 29 червня.

Традиційно в цей день проходить безліч заходів, але через пандемію китайського вірусу вони автоматично опиняються під забороною.

Раніше ми розповідали, що Україна вже другий рік поспіль буде відзначати День батька. В усьому світі вітають батьків у третю неділю червня.

В 2020 році свято припадає на 21 червня, саме в цей відзначатимуть День батька в Україні.

З тих пір, як День батька визнали міжнародним святом, його щорічно відзначають в 40 країнах, включаючи США, Францію, Японію, ПАР, Канади, Швейцарію, Великобританію і Північну Ірландію.

День батька в Україні визнали на державному рівні в 2019 році, коли Кабмін підтримав відповідний указ президента і розпорядився святкувати цю подію кожну третю неділю червня, як і в більшості країн світу.

Нагадаємо, відпочинок в червні 2020 року: скільки додаткових вихідних подарують українцям.

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