Дополнительные выходные дни ждут украинцев в июне 2020 года

В июне украинцев ждут два дополнительных выходных в связи с праздниками – День Святой Троицы и День Конституции Украины. По закону эти дни – официальные выходные, соответственно украинцы получат в июне два длинных уик-энда для отдыха.

Так, в июне украинцев ждет 20 рабочих дней и 10 выходных. Праздник Святой Троицы в этом году выпадает на 7 июня, поэтому первый уик-энд ждет в начале месяца.

Соответственно, следующий рабочий день за ним, а это понедельник, 8 июня, становится также выходным. Таким образом украинцы будут отдыхать три дня подряд – 6, 7 и 8 июня.

28 июня отмечается День Конституции Украины и в 2020 году этот праздник выпадает на воскресенье, соответственно, следующий рабочий день за ним, понедельник, 29 июня, также становится выходным. Украинцы смогут отдохнуть снова три дня подряд – 27, 28 и 29 июня.

Также ранее сообщалось, что сотрудников перевели на четырехдневный график работы с целью максимальной экономии. Известно, что изменения вступают в силу с 1 июля 2020 года.

В частности, во время заседания правления Укрзализныци было принято решение о переводе всех сотрудников на четырехдневный рабочий график.

По информации журналистов, простые сотрудники будут недополучать свою зарплату, но доход топ-менеджмента Укрзализныци никак не изменится, поскольку они работают на контрактах.

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