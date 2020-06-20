Как долго украинцы будут отдыхать в конце июня

Стало известно, как долго украинцы будут отдыхать в конце первого месяца лета

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, 28 июня ежегодно украинцы отмечают День Конституции.

Это официальный государственный праздник в Украине, который начали отмечать с 1996 года. 28 июня 1996 года украинский Парламент утвердил первую Конституции независимого государства.

Этот день считается официальным выходным днем в нашей стране.

В 2020 году 28 июня выпадает на воскресенье и согласно украинскому законодательству, следующий рабочий день после официального праздника автоматически становится выходным днем.

Таким образом, украинцы получат продолжительный уикенд – суббота, 27 июня, воскресенье, 28 июня и понедельник, 29 июня.

Традиционно в этот день проходит множество мероприятий, но из-за пандемии китайского вируса они автоматически оказываются под запретом.

Ранее мы рассказывали, что Украина уже второй год подряд будет отмечать День отца. Во всем мире отцов поздравляют в третье воскресенье июня.

В 2020 году праздник приходится на 21 июня, именно в этот будут отмечать День отца в Украине.

С тех пор, как День отца признали международным праздником, его ежегодно отмечают в 40 странах, включая США, Францию, Японию, ЮАР, Канаду, Швейцарию, Великобританию и Северную Ирландию.

День отца в Украине признали на государственном уровне в 2019 году, когда Кабмин поддержал соответствующий указ президента и распорядился праздновать это событие каждое третье воскресенье июня, как и в большинстве стран мира.

Напомним, отдых в июне 2020 года: сколько дополнительных выходных подарят украинцам.

Как сообщала Politeka, украинцам раскрыли, что будет с курсом доллара в июне, серьезный прогноз: "Может рухнуть из-за...".

Также Politeka писала, что астрологи назвали знаки Зодиака, которым неслыханно повезет в июне.