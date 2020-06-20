Принц Гарри несчастлив после бегства из Букингемского дворца

Об этом пишет таблоид The New Idea.

Как утверждают осведомленные инсайдеры, так называемый "Мегзит" совпал с целым рядом внешних и внутренних проблем семьи принца.

Поэтому сейчас в СМИ активно обсуждают слухи о возможном возвращении принца Гарри в Великобританию.

Не исключено, что уже этим летом бывшие герцоги Сассекские вместе с наследником Арчи приедут в Англию на месяц-полтора и будут жить в своем доме в окрестностях Виндзора.



По информации источников, на такое решение Меган Маркл и принца Гарри могут повлиять и антирасистские акции протеста в США.

Меган Маркл и принц Гарри редко выходили из своего особняка в Калифорнии, поскольку рядом с их домом также происходили беспорядки.

" Гарри скучает по английской сельской местности. С тех пор как он покинул Фрогмор-коттедж, у его семьи так и не появился свой собственный дом. Гарри будет приятно вернуться домой", - подчеркнул осведомленный источник.



Ранее мы рассказывали о том, что была раскрыта тайна побега Меган Маркл и принца Гарри. Выяснилось, что бывшие герцоги Сассекские обсуждали отказ от королевских привелегий еще до свадьбы.

"Это решение не было скоропалительным. Семена "Мегзита" были брошены еще до свадьбы. По правде говоря, Гарри долгое время был глубоко несчастен. Они с Меган открыто обсуждали возможность пойти своим путем", - утверждает осведомленный источник.

Журналисты также опровергают слухи о том, что именно Меган Маркл была инициатором переезда в Соединенные Штаты

Напомним, что недоверчивая Меган Маркл подсунула принцу Гарри тещу, неожиданные подробности

А еще Politeka писала, что Меган Маркл и принц Гарри потеряли шанс всей жизни, скандальная правда

Также Politeka сообщала, что раскрыта тайна побега Меган Маркл и принца Гарри из королевского дворца