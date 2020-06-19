Банки пред'являють українцям нові вимоги і ставлять питання при знятті грошей

Як повідомляє Politeka.net, подробиці розповів фінансовий аналітик Василь Невмержицький, чиї слова наводить "Обозреватель".

Українські банки почали вимагати, щоб клієнти становили розписки при зняття депозитів на суму понад 200 тисяч гривень. Людям доводиться пояснювати, як вони мають намір розпорядитися отриманими грошима. Такі правила вже діють у багатьох банках, але поки не у всіх.

"Банки стали вимагати, щоб підприємець або приватна особа написали розписку – на що будуть витрачені готівкові кошти. По можливості, з максимальною деталізацією. Якщо з фізособою-підприємцем це ще якось можна зрозуміти, то простих людей новий підхід дивує і навіть шокує", - підкреслив експерт.

Співробітники банків просять розписки, посилаючись на новий закон про фінансовий моніторинг, який діє в Україні з 28 квітня. Керуються також постановою Нацбанку №65, прийнятим під нього і який набрав чинності 22 травня. Але в жодному з цих документів не прописано вимогу писати розписки і розкривати плани на власні кошти.

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