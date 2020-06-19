Погода в Україні 19 червня вдарить по країні новими способами, адже, незважаючи на тепло, в окремих районах буде град
Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометеорологічного центру, передає Politeka.
«19 червня в Україні короткочасні дощі (вночі місцями), вдень грози і в Карпатському регіоні значні дощі; лише вночі у південно-східній частині без опадів. Вітер переважно східний, 5-10 м/с, при грозах в окремих районах град та шквали 15-20 м/сек», - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що вночі температура буде в межах 15-20 градусів тепла, а вдень прогріється до 26-31 спеки. Українцям на заході варто очікувати денних 21-26 тепла, а вночі від 11 до 16 за Цельсієм.
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Мешканцям столиці та області синоптики прогнозують опади з грозами, а також денну спеку: від 29 до 31 вище нуля. Вночі повітря охолоне до 17-19 градусів.
А ось в Сумській і Чернігівській областях очікується підвищений рівень пожежної небезпеки.
Раніше ми повідомляли, град став частим явищем в цьому місяці. Так, 9 червня на Волині пройшов град, місцеві жителі говорять про великий збиток.
«Град ... Нічого цілого не залишилося...», - написала жінка.
Нагадаємо, синоптики попередили одеситів про погіршення погоди: "Дощ, шквали і не тільки".
Як повідомляла Politeka, погода жорстко запарит українців, синоптики дали точний прогноз: поза удару тільки три області.
Також Politeka писала, що погода вдарить по Україні грозами і градом, постраждають майже всі галузі: важливе попередження.