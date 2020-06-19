Погода в Украине 19 июня ударит по стране новыми способами, ведь, несмотря на тепло, в отдельных районах будет град

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометеорологического центра, передает Politeka.

«19 июня в Украине кратковременные дожди (ночью местами), днем грозы и в Карпатском регионе значительные дожди; лишь ночью в юго-восточной части без осадков. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, при грозах в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/сек», - говорится в сообщении.

Уточняется, что ночью температура будет в пределах 15-20 градусов тепла, а днем прогреется до 26-31 жары. Украинцам на западе стоит ожидать дневных 21-26 тепла, а ночью от 11 до 16 по Цельсию.

Жителям столицы и области синоптики прогнозируют осадки с грозами, а также дневную жару: от 29 до 31 выше нуля. Ночью же воздух остынет до 17-19 градусов.

А вот в Сумской и Черниговской областях ожидается повышенный уровень пожарной опасности.

Ранее мы сообщали, град стал частым явлением в этом месяце. Так, 9 июня на Волыни прошел крупный град, местные жители говорят о большом ущербе.

Жительница села Овлочин (Турийский район, Волынской области), Татьяна Терещук, разместила в Фейсбук соответствующий пост с фото.

«Град ... Ничего целого не осталось...», - написала женщина.

Напомним, синоптики предупредили одесситов об ухудшении погоды: "Дождь, шквалы и не только".

Как сообщала Politeka, погода жестко запарит украинцев, синоптики дали точный прогноз: вне удара только три области.

Также Politeka писала, что погода ударит по Украине грозами и градом, пострадают почти все области: важное предупреждение.