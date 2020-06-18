Погода приготувала українцям чергові випробування

Про це інформує Politeka.net.

Зокрема, Укргідрометеоцентр опублікував свіжий прогноз погоди на сьогодні, 18 червня.

За прогнозами синоптиків, в Україну повертається серйозне похолодання.

Але жителям деяких регіонів потрібно набратися терпіння і включити кондиціонери і вентилятори на повну, адже спека в четвер, 18 червня, буде все ще сильною.

Найгарячіше завтра буде на Сході країни - від +30 до +33 градусів. У західних регіонах - свіжіше - від +21 до +28, а на решті території +25+31 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень, крім Полтавської області, короткочасний дощ c грозами. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +24...+31 градус.

За прогнозами синоптиків, у Києві буде мінлива хмарність.

"Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 градусів, вдень +26...+28 градусів", - підкреслили фахівці.

Така дощова погода буде переважати до кінця тижня. А вже в понеділок, 22 червня, спека дасть незначну перепочинок українцям. На початку тижня синоптики прогнозують +24+29 градусів по всій країні. Прохолодніше на початку наступного тижня стане і вночі - від +16 до +17 градусів.

До цього повідомлялося, що синоптик Леонід Деркач попередив українців, яка погода чекає цього літа. Погода влітку в Україні 2020 здивує своєю непостійністю.

Він упевнений, що початок літнього сезону буде досить теплим, навіть жарким, але потім в Україну прийде похолодання.

«Дощі в Україну прийдуть приблизно після 10 червня, тоді ж знизиться і температура повітря. В середині червня Україну чекають шквали і град, дощі, а до кінця місяця опадів стане менше і знову потеплішає», - розповів Деркач.

Нагадаємо, погода знову розбушувалася, грозові дощі і +23 зведуть українців з розуму.

Як повідомляла Politeka, атмосферні фронти потрепают Україну, погода готує нове випробування.

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