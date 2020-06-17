Стало відомо, як можуть зрости зарплати медпрацівників, які беруть участь у боротьбі з китайським вірусом

Про це заявив глава держави Володимир Зеленський під час наради, передає Politeka.net.

Зокрема, на нараді обговорили можливість підвищення зарплат медпрацівникам, які працюють в установах вторинної ланки (надають спеціалізовану медичну допомогу).

Не виключено, що виплати можуть перерахувати вже з 1 вересня 2020 року.

"Медична реформа не спрацювала для лікарів другої ланки. Їх зарплати мізерні. Поки не запрацює нова система нарахування зарплат в 2021 році, ми впровадимо проміжне рішення, і зарплати наших медиків, не побоюся сказати – наших героїв сьогодні – зростуть вже з вересня. З цифр, наданих урядом, я бачу, що ми можемо суттєво підвищити зарплати", – заявив Зеленський під час наради.

Як інформує прес-служба ОПУ, на підвищення зарплат готові виділяти понад 2 млрд грн щомісяця. Згідно з розрахунками чиновників, такий крок дозволить забезпечити підвищення виплат лікарям другого ланки до 70% від їх тарифної ставки, медсестер і санітарів – на 50% та 25% від "мінімалки".

"Тарифна ставка лікаря-хірурга сьогодні – 5,8 тисяч гривень. З надбавками середня зарплата становить близько семи тисяч гривень. Після підняття з вересня вона буде приблизно 10,5 тисяч гривень. Це хоч якось наблизить зарплати лікарів другої ланки до зарплат сімейних лікарів", – резюмував глава держави під час наради.

У прес-службі також додали, що в разі погодженої формули підвищення середня зарплата середнього медперсоналу підніметься до понад 7 тисяч грн, а молодшого – буде наближатися до 6 тисяч гривень.

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