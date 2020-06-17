Стало известно, как могут вырасти зарплаты медработников, которые участвуют в борьбе с китайским вирусом

Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский во время совещания, передает Politeka.net.

В частности, на совещании обсудили возможность повышения зарплат медработникам, которые работают в учреждениях вторичного звена (предоставляют специализированную медицинскую помощь).

Не исключено, что выплаты могут пересчитать уже с 1 сентября 2020 года.

"Медицинская реформа не сработала для врачей второго звена. Их зарплаты мизерные. Пока не заработает новая система начисления зарплат в 2021 году, мы внедрим промежуточное решение, и зарплаты наших медиков, не побоюсь сказать – наших героев сегодня – вырастут уже с сентября. Из цифр, предоставленных правительством, я вижу, что мы можем существенно повысить зарплаты", – заявил Зеленский во время совещания.

Как информирует пресс-служба ОПУ, на повышение зарплат готовы выделять более 2 млрд грн ежемесячно. Согласно расчетам чиновников, такой шаг позволит обеспечить повышение выплат врачам второго звена до 70% от их тарифной ставки, медсестрам и санитарам – на 50% и 25% от их "минималки".

"Тарифная ставка врача-хирурга сегодня – 5 тысяч 87 гривен. С надбавками средняя зарплата составляет около семи тысяч гривен. После поднятия с сентября она будет примерно 10,5 тысяч гривен. Это хоть как-то приблизит зарплаты врачей второго звена к зарплатам семейных врачей", – резюмировал глава государства во время совещания.

В пресс-службе также добавили, что в случае согласованной формулы повышения средняя зарплата среднего медперсонала поднимется до более 7 тысяч грн, а младшего – будет приближаться к 6 тысячам гривен.

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