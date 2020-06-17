Українська зірка Світлана Тарабарова стала володаркою "листа щастя"

Про це пише Politeka.net.

За її словами, їй з чоловіком прийшов лист про перевищення швидкісного режиму на українських дорогах.

Зірка Світлана Тарабарова також опублікувала у своєму мікроблозі Instagram знімок автомобіля, який був зроблений однією з камер відеофіксації порушення ПДР.

"Друзі, ви не повірите в Києві почали працювати камери", - з подивом написала Світлана Тарабарова.

Співачка також додала, що в той день вони з чоловіком перевищили швидкість на 30 км/год, хоча зазвичай правила дорожнього руху не порушують.

Крім цього, Світлана Тарабарова зізналася своїм шанувальникам, що подібні листи дуже дисциплінують і мотивують дотримуватися правил.

"Ми не будемо порушувати", - пообіцяла співачка в Instagram.

Раніше ми розповідали, що Світлана Тарабарова розсекретила свою вагітність.

Співачка зняла чуттєву чорно-білу фотосесію, кадрами якою поділилася кілька хвилин тому. При цьому на фото вона позувала в стильному образі - білий брючний костюм, а також в акуратний чорний ліф без блузи.

Світлана наголосила, що найкрасивішою жінка стає саме в період вагітності.

«Друзі, я хочу поділитися з вами. Я вагітна, раптом. Незважаючи на складності, які супроводжують період вагітності, я вважаю, що жінка вагітна красива! Ніяких комплексів - ти красива!», - написала зірка.

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